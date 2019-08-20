الجامعة العربية: تمزيق وحدة اليمن يؤدي لمزيد من التشرذم والاضطراب

أعربت ​جامعة الدول العربية​ عن "قلقها وانزعاجها البالغين جراء التطورات الاخيرة في جنوب ​اليمن​"، مؤكدة أن "تمزيق وحدة اليمن سيؤدي الى مزيد من التشرذم والاضطراب ولن يصب في صالح الشعب اليمني".

وفي بيان لها، لفتت الجامعة إلى أن "الأوضاع في اليمن تثير المزيد من الانزعاج والقلق خاصة في ضوء التطورات الأخيرة في ​الجنوب​ وبالتحديد في العاصمة المؤقتة عدن وما تنطوي عليه من تأثيرات سلبية على استقرار اليمن ووحدة ترابه الوطني وتكامله الاقليمي"، مشيرةً إلى أن "عملية السلام الشامل والاستقرار في اليمن يجب أن تكون الهدف الأول لجميع الأطراف".

وأكدت أن "ذلك يستدعي مقاربة مختلفة للوضع اليمني برمته"، موضحةً أن "مثل هذه المقاربة تقوم على استعادة وحدة مؤسسات اليمن ومواجهة ​الارهاب​ والميلشياوية في اطار من الحوار والتفاوض بين الأطراف ذات المصلحة وبالابتعاد عن التصعيد العسكري والعنف".