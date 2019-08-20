​ التعليم العالي تحدد موعد إعلان نتيجة تحويلات طلاب الجامعات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال السيد عطا، رئيس قطاع التعليم والمشرف العام على تنسيق الجامعات بوزارة التعليم العالي، إنه تم الانتهاء من مرحلة التنسيق الأولى والثانية وتم ترشيح ما يقرب من 370 ألف طالب، وتم فتح مرحلة التحويلات والتي تنتهي اليوم.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "dmc" أنه بداية من الأسبوع المقبل سيبدأ 84 ألف طالب التقديم لتنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات.

وأوضح أن هناك أماكن شاغرة لطلاب المرحلة الثالثة، للتنسيق في بعض الجامعات، مؤكدا أنه سيتم إعلان نتيجة تحويلات الطلاب من جامعة لأخرى نهاية الأسبوع الجاري.

ونصح عطا طلاب الثانوية العامة بالتأني في تسجيل رغباتهم، مشيرا إلى أن الطالب أمامه 5 أيام لتسجيل رغباته، لافتة إلى أنه يتم اعتماد آخر تعديل على الموقع الإلكتروني.