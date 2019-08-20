محافظ جنوب سيناء: "هنا نصلي معًا" تحول من مؤتمر محلي إلى العالمية

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد:

كشف اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء أنه جرى اليوم الثلاثاء، عقد اجتماع تحضيري لمؤتمر سانت كاترين للتسامح الديني "هنا نصلي معا"

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية والدكتور أسامة العبد رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب والدكتور عبد المنعم فؤاد ممثلًا عن الأزهر الشريف والأنبا أرميا رئيس المركز الثقافي القبطي ممثلًا عن الكنيسة المصرية والنائب عمرو صدقي رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب وعدد من ممثلي الوزارات المختلفة والقيادات التنفيذية بمحافظة جنوب سيناء.

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وأكد محافظ جنوب سيناء أنه جرى خلال الاجتماع مناقشة كافة الاستعدادات الخاصة بالمؤتمر وتحديد الشخصيات الدولية التي سيجرى دعوتها لحضور المؤتمر.

وأضاف أن المؤتمر تحول من المحلية إلى العالمية لكونه يعتبر رسالة سلام من سيناء إلى العالم كله، ويرسخ قيم التسامح بين الأديان ويؤكد على أهمية الحوار الحضاري.

وأوضح أن المؤتمر سيقام بمدينة شرم الشيخ ويعقبه احتفالية كبرى بمدينة سانت كاترين بحضور عدد من الشخصيات الدولية.