العثور على جثة متفحمة في منطقة زراعية بواحة الخارجة

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد - محمد الباريسي: تكثف إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الوادي الجديد، جهودها لكشف غموض العثور على جثة قتيل متفحمة في منطقة زراعية بقرية الشركة ٨ التابعة لمركز الخارجة. التفاصيل بدأت بتلقي اللواء هشام لطفي مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بالعثور علي جثه شخص متفحمة في منطقة زراعية بقرية المنيرة التابعة لواحة الخارجة، مع احتمال وجود شبهة جنائية. جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الخارجة العام، وتحرر عن الواقعة المحضر القانوني اللازم، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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