لمساعدة أطفال فنزويلا.. اليونيسيف تناشد الجهات المانحة تقديم 70 مليون دولار

ناشدت منظمة "اليونيسيف" التابعة للامم المتحدة، الجهات المانحة بتقديم أكثر من 70 مليون دولار؛ لإتاحة المساعدات المنقذة للحياة لحوالي 900 ألف طفل في جميع أنحاء فنزويلا حتى نهاية العام.

وذكرت المنظمة - في بيان اليوم الثلاثاء - أن التمويل الجديد يعد ضروريًا في الأسابيع القادمة لتلبية

احتياجات الأطفال والأسر داخل البلاد، موضحة أن هناك حوالي 3.2 مليون طفل بحاجة إلى المساعدات الإنسانية في فنزويلا، خاصة مع استمرار التدهور ونقص الغذاء وقلة الحصول على الخدمات الأساسية مثل: الرعاية الصحية والمياه المأمونة والتعليم.



وأوضحت أن ما يصل إلى 4.3 مليون شخص في جميع أنحاء فنزويلا لا يحصلون على مياه الشرب المأمونة، فضلًا عن عودة الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات بما في ذلك الحصبة والخناق، وارتفاع أعداد الإصابات بالحمى الصفراء والملاريا.



وأشارت اليونيسيف إلى أن حوالي 1.3 مليون طفل يحتاجون إلى الحماية في حين أن أكثر من مليون طفل باتوا خارج المدارس.