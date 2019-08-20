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الشرطة القبرصية تنقذ 33 مهاجرا على متن قارب بالبحر المتوسط

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 أعلنت السلطات في قبرص، اليوم الثلاثاء، إنقاذ 33 مهاجرا كانوا على متن قارب صغير بالبحر المتوسط قبالة السواحل الجنوبية الشرقية للبلاد.

 

وذكرت الشرطة - وفقا لما أوردته صحيفة "سايبرس ميل" القبرصية على موقعها الإلكتروني - أن قارب دورية تابع لها أنقذ المهاجرين الذين يحملون

جنسية إحدى دول الشرق الأوسط، حيث وصل القارب ساحل مدينة لارنكا عند حوالي الساعة 12:30 ظهرا بالتوقيت المحلي، موضحة أن من بين المهاجرين ست سيدات وثمانية رُضع وطفلين.
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