الشرطة القبرصية تنقذ 33 مهاجرا على متن قارب بالبحر المتوسط

أعلنت السلطات في قبرص، اليوم الثلاثاء، إنقاذ 33 مهاجرا كانوا على متن قارب صغير بالبحر المتوسط قبالة السواحل الجنوبية الشرقية للبلاد.

وذكرت الشرطة - وفقا لما أوردته صحيفة "سايبرس ميل" القبرصية على موقعها الإلكتروني - أن قارب دورية تابع لها أنقذ المهاجرين الذين يحملون

جنسية إحدى دول الشرق الأوسط، حيث وصل القارب ساحل مدينة لارنكا عند حوالي الساعة 12:30 ظهرا بالتوقيت المحلي، موضحة أن من بين المهاجرين ست سيدات وثمانية رُضع وطفلين.