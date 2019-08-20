استقبل جناح الإمارات بمهرجان سوق عكاظ المقام بمدينة الطائف السعودية أكثر من 50 ألف زائر خلال يومي الجمعة والسبت الماضيين.
الثقافية المتميزة مع السعودية، ومسيرة التعاون الحافلة بالعطاء والإبداع بين البلدين مشيرة إلى أن المهرجان يعد منصة سنوية لخلق تواصل ثقافي لا ينقطع مع المؤسسات الثقافية والجمهور السعودي، ويتيح لمختلف الدول إبراز تراثها وتاريخها الغني.
وأكدت وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة الإماراتية نورة بنت محمد الكعبي - في تصريح أوردته وكالة الأنباء الإماراتية اليوم الثلاثاء - أن حجم التفاعل الإماراتي في مهرجان سوق عكاظ يعكس عمق العلاقات
عليه وزارة الثقافة وتنمية المعرفة بالتعاون مع السفارة الإماراتية في السعودية وعدد من المؤسسات والجهات الرسمية وجمعيات الفنون الشعبية المعنية بصون التراث الثقافي.
وتشارك الإمارات في المهرجان بجناح تشرف
ويعرض جناح الإمارات تجربة ناجحة في تسجيل عدد من ركائز التراث الإماراتي في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي في اليونسكو، والمتمثلة بالصقارة والسدو والتغرودة والعيالة والقهوة العربية والمجالس والرزفة والعازي، إلى جانب تسليط الضوء على مختلف أشكال الموروث الثقافي والشعبي لدولة الإمارات.
كانت هذه تفاصيل خبر وزيرة الثقافة الإماراتية: مهرجان عكاظ منصة سنوية لخلق تواصل ثقافي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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