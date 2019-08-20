توافق سوداني على تسمية نعمات عبدالله رئيساً للقضاء

أعلنت القوات المسلحة السودانية أن السيدة نعمات عبدالله ستؤدي مساء اليوم الثلاثاء القسم أمام رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيسا للقضاء.
وذكرت القوات المسلحة، في بيان مقتضب على حسابها على موقع "فيسبوك"، أنه تم التوافق بين قوى "إعلانالحرية والتغيير"، والمجلس العسكري على تسمية نعمات عبدالله رئيسا للقضاء.
وستكون القاضية نعمات عبدالله أول امرأة تتولى هذا المنصب في تاريخ السودان.
العسكري، وإعلان تشكيل "مجلس السيادة"، الذي كان مُقررا إعلانه أول من أمس، لكن قوى "الحرية والتغيير"، طلبت مهلة لاستكمال التوافق على أسماء مرشحيها داخل المجلس.
ويشير التوافق على منصب رئيس القضاء، إلى قرب صدور مرسوم حل المجلس
وقال قياديون في "الحرية والتغيير" اليوم إنهم سلموا القائمة النهائية لمرشحيهم إلى المجلس العسكري، ليزيد ترقب الشارع السوداني إعلان تشكيل "مجلس السيادة"، المقرر أن يؤدي اليمين الدستورية أمام رئيس القضاء.
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