إحباط مخطط «داعشي» لاستهداف مدن عراقية

سرمد الطويل، وكالات (بغداد)

كشفت وزارة‏ الداخلية العراقية، عن مخطط لتنظيم «داعش» الإرهابي يستهدف سجن «الحوت» في محافظة ذي قار ومدينة الناصرية.

وقال مسؤول أمني عراقي، في تصريح صحفي: إن «القوات العراقية تفحصت بمنتهى الدقة والسرية أوراق ومخططات العصابات الإرهابية الخاصة بالهجوم على سجن الحوت ومدينة الناصرية، بقيادة الإرهابي بدر فارس مطلك المنحدر من أسرة ترعى الأغنام في الصحراء، والذي انتقل للعمل في ما يسمى بولاية الجنوب مكلفاً من قبل داعش للقيام بأخطر عمل إرهابي مزدوج لعام 2018». وبيّن المسؤول: أن «المخطط الإرهابي الكبير اعتمد على القيام باستطلاع طرق سالكة لتأمين دخول 200 انتحاري، وعدد من العجلات المفخخة والأسلحة المختلفة، أي ما يعادل نقل فوج قتالي بأسلحته كاملاً لقطع أكثر من 1500 كيلو متر داخل الصحراء والأراضي والمدن العراقية، ناهيك عن تلك المناطق التي يقطعها من الشرق السوري إلى صحراء الأنبار حتى إيوائهم في المضافات والأنفاق التي كان الإرهابي بدر فارس مطلك أحد المشرفين على إنشائها».

وفي سياق متصل، أصيب ضابط عراقي وثلاثة جنود أمس، بانفجار عبوتين ناسفتين بدورية عسكرية شمال شرق بعقوبة.

وقال مصدر أمني، إن عبوتين ناسفتين انفجرتا بالتعاقب بدورية عسكرية في «حوض الوقف» شمال‏ شرق بعقوبة، ما أسفر عن إصابة ضابط وثلاثة جنود من أفراد الدورية، وأضاف: أن قوة تعزيزية وصلت إلى مكان الحادث، فيما تم نقل المصابين إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج.

وفي سياق متصل، أعلنت خلية الإعلام الأمني، أمس، عن مقتل 6 إرهابيين وتدمير نفق اختبأوا فيه بعد اشتباك مسلح عند سلسلة «جبال عطشانة» في محافظة نينوى، وقالت في بيان: إن «قوة مشتركة من اللواء 66 واللواء 22 بالفرقة العشرين، وبناءً على معلومات استخبارية، اشتبكت مع عناصر إرهابية في سلسلة جبال عطشانة، في محافظة نينوى». وأوضحت أنه تم محاصرة 6 عناصر من داعش، حاولوا الهروب والاختباء في إحدى الإنفاق في المنطقة أعلاه، مشيرةً إلى معالجتهم وفقاً لمعلومات من قيادة عمليات نينوى بوساطة طيران التحالف الدولي، مما أسفر عن تدمير النفق وقتل الإرهابيين الذين كانوا بداخله.

إلى ذلك، أعلن جهاز مكافحة الإرهاب، أمس، عن اعتقال 10 إرهابيين في بغداد والأنبار.

وقال الجهاز في بيان: إنه «وفق معلومات استخبارية دقيقة نفذت قيادة العمليات الخاصة الأولى، إحدى تشكيلات قوات جهاز مكافحة الإرهاب عمليات نوعية لتعقب فلول داعش الإرهابي، أسفرت عن إلقاء القبض على 10 إرهابيين في مناطق شمال وجنوب بغداد وغرب محافظة الأنبار». وتعلن القوات الأمنية بين فترة وأخرى عن قتل واعتقال عدد من عناصر «داعش» في مناطق متفرقة من بغداد والمحافظات العراقية الأخرى.