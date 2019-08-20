الجيش التركي يعتقل مدنيين في كردستان العراق

باسل الخطيب (أربيل) أفادت مصادر كردية، أمس، بأن القوات التركية اعتقلت شابين كرديين داخل أراضي إقليم كردستان العراق، فيما طالبت الحكومة الكردستانية تركيا وحزب العمال الكردستاني بأن لا يتسببا بالضرر لمواطني الإقليم.

وقال جلال عوزير، مختار قرية «خليفان» التابعة لقضاء «سوران» شمالي محافظة أربيل، إن قوة عسكرية تركية دخلت قرية «سيران»، واعتقلت اثنين من شبابها يعملان برعي الأغنام في خطوة، تدل على أنها تتعامل مع سكان الإقليم كأنهم قاطنون في ولاية تركية، مشيراً إلى أن الجنود الأتراك أبلغوا ذوي الشابين لحظة اعتقالهم بأن لديهم عملاً معهما واقتادهما إلى جهة مجهولة.

بالمقابل طالبت الحكومة الكردستانية، تركيا وحزب العمال الكردستاني بأن لا يتسببا بالضرر لمواطني الإقليم، وقال جوتيار عادل، المتحدث باسم حكومة الإقليم، في بيان: «نطالب تركيا ومسلحي حزب العمال إلا يصبحا سبباً بإلحاق الأضرار بمواطني إقليم كردستان».

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