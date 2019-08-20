3 قتلى بكمين نصبه داعش غرب الموصل

قتل ثلاثة من جنود الجيش العراقي في كمين، اليوم الثلاثاء، غرب مدينة الموصل شمال العاصمة العراقية بغداد.

وقال الرائد حيدر حسين من الجيش العراقي إن ثلاثة اشخاص قتلوا اليوم بكمين نصبه عناصر داعش الإرهابي في منطقة السراي وسط قضاء تلعفر (70 كيلومتراً غرب الموص) قبل أن يلوذوا بالفرار إلى جهة مجهولة.

اقرأ أيضاً... الجيش العراقي: عمليات جديدة للقضاء على "داعش"

ومازالت مناطق عديدة من محافظة نينوى خاصة القريبة من الحدود السورية شمال غربي البلاد تشهد نشاطاً لخلايا التنظيم المتشدد التي تنفذ عمليات اختطاف وقتل وتفجيرات على الرغم من القضاء على تنظيم داعش عسكرياً في معظم مناطق البلاد.