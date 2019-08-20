كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشاهد يتخلى عن جنسيته الفرنسية قبل الانتخابات الرئاسية في تونس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد اليوم الثلاثاء، تخليه عن جنسيته الفرنسية الثانية، بعد ترشحه للانتخابات الرئاسية.

وكتب الشاهد في تدوينة على صفحته بموقع فيس بوك، نشرتها وسائل الإعلام المحلية أنه قرر التخلي عن جنسية الثانية التزاماً بالفصل 74 من الدستور، وأكد مصدر من حملته الانتخابية بحزبه "حركة تحيا تونس" تخلي الشاهد عن جنسيته الفرنسية.

ويفرض الفصل 74 على كل مترشح للرئاسية أن يتعهد بالتخلي عن جنسيته الثانية، إذا فاز بالانتخابات، وكتب الشاهد "مثل مئات الآلاف من التونسيين الذين أقاموا واشتغلوا في الخارج كنت أحمل جنسية ثانية وتخليت عنها قبل تقديم ترشحي للانتخابات".

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وتابع "على الذين يسعون لتحمل مسؤولية رئاسة الجمهورية ألا ينتظروا الفوز في الانتخابات للقيام بذلك، أدعو كل المترشحين في هذه الوضعية إلى نفس الإجراء".

وعمل الشاهد، المهندس الفلاحي والحاصل على الدكتورا في العلوم الفلاحية بباريس، في الحكومة منذ 2015 وشغل منصب وزير الشؤون المحلية قبل تولي رئاسة الحكومة منذ 2016 بتكليف من الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي.

وقبل ذلك عمل الشاهد من 2003 إلى 2014 خبيراً دولياً في السياسات الفلاحية لدى عدد من المنظمات الفلاحية الدولية مثل الاتحاد الأوروبي، ومنظمة الأغذية والزراعة، وعمل في مجال التعليم العالي، وشغل خطة أستاذ مساعد بجامعة رين 1 بفرنسا في و 20032002، ثم أستاذاً من 2003 إلى 2009، بالمعهد الأعلى الفلاحي بفرنسا.