كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وفد المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن يصل إلى مدينة جدة السعودية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصل وفد المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن برئاسة الرئيس عيدروس الزبيدي، مساء اليوم الثلاثاء، إلى مدينة جدة السعودية للمشاركة في الحوار الذي دعت إليه الرياض مع الحكومة اليمنية.

ويضم الوفد 5 شخصيات بقيادة الزبيدي وكلا من الخبجي والكثيري وعدنان الكاف وعبد الرحمن شيخ.

وانطلق الوفد عند الساعة 8 مساء اليوم بطائرة خاصة إلى مدينة جدة.

ومن المتوقع أن يعقد الاجتماع يوم الأربعاء 21 أغسطس.