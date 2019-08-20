كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مباشر قطر": أبناء قطر يتساءلون عن مصلحة بلدهم من التعاون مع الفرس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتقادات أبناء الشعب القطري تتواصل يوما بعد يوم للنظام الحاكم في بلادهم، الذي أخرجهم من أحضان أشقائهم العرب، ليرمي بهم في نيران ملالي إيران، الذين يقمعون أبناء شعبهم.



قال تقرير بثته قناة "مباشر قطر"، إن المعارض القطري الشيخ فهد بن عبد الله آل ثاني، أحد أفراد الأسرة الحاكمة، قال في تغريدة عبر حسابه على موقع التغريدات "تويتر"، إن النظام القطري يتحالف مع نظام الملالي الذي هو حليف مع أعداء جيرانه العرب، وهم جماعة الحوثي "، مشيرا إلى أنه لا مصلحة لقطر مع الفرس.



وأوضح آل ثاني أن هذه هي تحالفات النظام القطري الإرهابي، حليف إيران، وحليف الحوثي، وحليف لكل أعداء لجيرانه".

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وأردف آل ثاني: "حاربتوا السعودية والخليج منذ أكثر من٢٠ عاما، وعندما قاطعوكم قلتم يحسدون قطر"، متسائلًا: "ما مصلحة وطننا قطر مع الفرس؟! ماذا استفاد المواطن القطري من تحويل بلاده إلى مستعمرات لدول أجنبية ؟! ".



وشدد التقرير على أن ارتماء النظام القطري في أحضان إيران، ومن قبلها تركيا يؤكد للجميع، وخاصة الشعب القطري أن نظامهم يمارس خطة خبيثة مع قوى الشر بالمنطقة، لتخريب وتدمير البلدان العربية وتحويلها إلى رماد وتشريد أهلها من أجل سرقة ثرواتهم.

