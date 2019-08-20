كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد.."مباشر قطر": الشعب الجزائري يكشف مؤامرة تميم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال تقرير بثته قناة "مباشر قطر"، إنه كلما واصل النظام القطري محاولاته المستميتة للتملص من تهم دعم وتمويل الإرهاب، إقليميا ودوليا، تتكشف حقيقة جديدة تثبت تورط تميم الإرهاب في تقديم الدعم للجماعات المتطرفة، وفي دول مختلفة.



وأكد تقرير قناة المعارضة القطرية، أن مفاسد تميم بن حمد تم رصدها في الجزائر، حيث نددت لجنة الدفاع عن الجزائر بتآمر نظام قطر الخائن علي بلدهم، معبرة عن رفضها استغلال أذرع الإرهاب القطري الحراك الشعبي للتغلغل بين المواطنين وتأجيج الوضع في البلاد.



وتابع التقرير:"اللجنة التي تضم أكاديميين وإعلاميين ومثقفين، دعت الرأي العام الجزائري إلى اليقظة وعدم الانسياق إلى الشعارات العدوانية التي لا تمت بأي صلة بسلمية الحراك، وأوضحت في بيان لها أن قناة الجزيرة تعمل دون هوادة وبشكل سافر على تأجيج الوضع في الجزائر من خلال اختراقها للحراك الشعبي وتوظيفه إعلاميا، بهدف إفراغه من طابعه السلمي".



وأشار التقرير إلى أن البيان كشف المخططات العدوانية للنظام القطري الخائن في تجنيد طابور من المحللين والمنظرين الداعيين إلى العصيان المدني، والنيل من سمعة المؤسسة العسكرية، داعيا كل المخلصين ذوي الكفاءات والخبرة إلى فضح مخططات قناة الجزيرة الشيطانية.



وشدد التقرير على أن بصمات الإرهاب القطري واضحة باتت واضحة على دول المنطقة العربية، بل امتدت رائحته القذرة لتفوح في بلاد الغرب أيضا، فليت النظام القطري الغاشم يتراجع عن شيطانيته، ويسعى لإيجاد حلول لمشكلاته الداخلية، والإيفاء بوعوده تجاه شعبه الذي يتطلع للديمقراطية.