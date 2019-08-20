كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خبير في الشأن التركي: سياسة أردوغان ترتكز على السلطوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف كرم سعيد، خبير في الشأن التركي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، تفاصيل إقالة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عددًا من النواب المحليين المنتخبين شعبيًا أمس في تركيا، وذلك خلال مداخلة هاتفية في نشرة "أخبار TeN"، الذي يُعرض على شاشة "TeN".

وقال "سعيد"، إن إقالة "أردوغان" نوابا محليين منتخبين في تركيا ليس جديدا، حيث أقال 104 من رؤساء البلديات الكردية المنتخبين شعبيا في 2016، وعيّن بدلا منهم أوصياء حكوميين تابعين لحزب العدالة والتنمية الحاكم.

وأوضح الخبير في الشأن التركي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن إجراءات أردوغان تُرسخ سياسية ترتكز على السلطوية، وتشوه الصورة الذهنية للمجتمع التركي أمام المجتمع الدولي، مؤكدًا أن الاتحاد الأوروبي وبخ أردوغان وأعرب عن قلقه إزاء عزله سياسيين محليين وتعيين آخرين تابعين للسلطة.

وأشار سعيد، إلى أن حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه أردوغان تخلى كثيرًا عن مبادئه ما أدى إلى هزيمته في الانتخابات المحلية الأخيرة، واضطر الحزب للتحالف مع بعض التيارات المتشددة على رأسها حزب الحركة القومية الذي يتخذ سياسات قمعية ضد الأكراد، ما يقلل من رصيد أردوغان وحزبه.

