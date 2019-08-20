أعلنت زواجها قبل أيام.. وسيلة الصباحي حامل في شهرها الأخير-صورة

ظهرت الفنانة وسيلة الصباحي، مؤخرا، في صورة بمناسبة خاصة، ببطن بارز، يوضح أنها حامل في أشهرها الأخيرة، رغم أنها لم تعلن زواجها إلا قبل أيام قليلة.

وكانت وسيلة الصباحي قد نشرت في 14 غشت الحالي صورا من حفل زفافها على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”، مع عبارات شكر لعائلتها، بشكل يوحي أنها دخلت القفص الذهبي حديثا، في حين أن الحقيقة هي أن زواجها قديم.

وتوضح الصورة التي تظهر وسيلة الصباحي ببطن بارزة، أنها قريبة جدا من وضع مولودها، لتعيش تجربة الأمومة للمرة الأولى

هذا، ولم تعلن وسيلة الصباحي عن هوية زوجها كما لم تنشر صورا معه، على خطى فنانات وفنانين لا يسلطون الضوء على شركاء حياتهم.