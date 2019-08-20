الحسيمة.. الملك يتسلم كتابا حول تطور القوات المسلحة خلال 20 عاما

استقبل الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، اليوم الثلاثاء، بالإقامة الملكية بالحسيمة، الجنرال دوكور دارمي عبد الفتاح الوراق المفتش العام للقوات المسلحة الملكية، الذي سلمه كتابا يحمل عنوان “القوات المسلحة الملكية، مسيرة الوفاء وروح التجديد”، والذي يبرز الجهود الملكية لتحديث هذه المؤسسة العتيدة.

ويسلط هذا المؤلف الضوء على الجهود التي بذلها الملك، خلال الـ20 سنة الأخيرة، من أجل تحديث وتطوير القوات المسلحة الملكية، من خلال الحرص على تحديث تجهيزاتها وتقوية قدراتها، وتحسين ظروف عيش وعمل أفرادها، وكذا تعزيز إشعاعها على المستوى الدولي، وفق ما أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء.

وتم إنجاز هذا المؤلف بالتعاون مع كافة مكونات القوات المسلحة الملكية (الدرك الملكي، والحرس الملكي، والبحرية الملكية، والقوات الملكية الجوية …) وفق ما أورده المصدر ذاته.

وينقسم هذا الكتاب إلى ستة فصول، يتطرق كل فصل منها إلى أنشطة الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، التي تشمل مجال العمل العسكري في مختلف أبعاده. وتعكس الصور التي يضمها هذا المؤلف عناية الملك، كما تجسد روابط الوفاء التي تجمع صاحب الجلالة بجيشه، المقرونة بروح التجديد الرامية إلى جعل القوات المسلحة الملكية تتبوأ موقع الصدارة في ركب الحداثة، يقول المصدر ذاته.