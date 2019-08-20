الألعاب الإفريقية.. المنتخب المغربي ينهزم أمام بوركينافاصو

مني المنتخب الوطني المغربي لأقل من 20 سنة، بأول هزيمة له، في منافسات الألعاب الإفريقية، التي تقام في المغرب، وذلك على يد منتخب بوركينافاوصو، بنتيجة هدفين دون مقابل في المباراة التي جمعت بينهما عصر اليوم الثلاثاء، بالمركز لعسكري لكرة القدم بسلا، عن ثاني مباريات المجموعة الأولى.

وأنهى المنتخب البوركينابي الجولة الأولى، متقدم بهدف دون رد، وقعه اللاعب، ابراهيما واتارا، في الدقيقة 38.

وفي الوقت الذي كان ينتظر فيه الجميع، ردة فعل الأشبال في الجولة الثانية، سيتمكن إلياس دياندا، من إضافة ثاني الأهداف لبوركينافاصو، في الدقيقة 63 من عمر المباراة.

وحاول أبناء جمال السلامي، العودة في المباراة، غير أن محاولاتهم باءت بالفشل، قبل أن تنهي صافرة الحكم الصومالي، عبد القادر أرطون عمر المباراة، بانتصار بوركينافاصو بهدفين دون رد.

جدير ذكره، أن المنتخب المغربي احتسب منتصرا في المباراة الأولى على جنوب إفريقيا، بقرار من الاتحاد الإفريقي.