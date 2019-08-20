بمناسبة عيد الشباب.. عفو ملكي عن 443 سجينا

قرر الملك محمد السادس تمتيع المئات من السجناء بمختلف مناطق المملكة بالعفو بمناسبة عيد الشباب.
وكشفت وزارة العدل في بلاغ لها، اليوم الثلاثاء، أن عدد المشمولين بالعفو الملكي قد بلغ 443 شخصا محكوما عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة.
ومن ضمن هؤلاء 317 سجينا موجودون في حالة اعتقال، موزعين بين نزيل واحد عفي عنه مما تبقى له من العقوبة الحسبية، فيما خفضت العقوبة الحبسية أو السجنية لـ316 آخرين.
أما المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 126 شخصا فقد توزعت أعدادهم بين 26 مشمولين بالعفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها، و6 أشخاص تلقو العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة، والعفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة : 7 أشخاص – والعفو من الغرامة لفائدة : 84 شخصا.
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