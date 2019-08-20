لا قصاص من صاحب كذبة تالسينت

أصدرت محكمة استئناف أمريكية، قرارا يقضي بتأييد حكم قضائي سابق لمحكمة تكساس، يقضي بعدم الاعتراف بالحكم القضائي الصادر عن المغرب في حق جون بول ديجوريا، رجل الأعمال الذي كان قد ورّط المغرب، في إعلان اكتشافات نفطية كبيرة في منطقة تالسينت عام 1999.
وكان القضاء الأمريكي قد أصدر حكما بعدم الاعتراف بالحكم القضائي المغربي الذي غرّم ديجوريا 123 مليون دولار، مشككا في استقلاليته، وهو ما طعنت فيه الشركة المغربية التي تلاحق رجل الأعمال الأمريكي.
إلا أن قرار محكمة الاستئناف، الصادر بتاريخ 15 غشت الجاري، والذي حصلت «أخبار اليوم» على نصه الكامل، يجيز لرجل الأعمال الأمريكي عدم الاعتراف بالحكم المغربي لأسباب كثيرة، منها اللجوء إلى خبير غير مستقل…
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