قيادي بـ"الانتقالي السوداني" يكشف كواليس تشكيل المجلس السيادي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري السوداني الفريق شمس الدين الكباشي، الثلاثاء، أن وفد قوى الحرية والتغيير سلم قائمة بمرشحيه للمجلس السيادي، مضيفا أن حل المجلس العسكري الانتقالي سيتم الإعلان عنه خلال اليوم.

وقال الكباشي في تصريح خالص لـ"العين الإخبارية " إن قائمة قوى الحرية و التغيير تضمنت أسماء أعضاء المرشحين "الخمسة"، لعضوية مجلس السيادة، وهم: الأكاديمية السودانية الدكتورة عائشة محمد عثمان، والأستاذ الجامعي صديق تاور، المستشار القانوني حسن شيخ إدريس، والكاتب الصحفي محمد الفكي ومحمد التعايشي.

وأضاف الكباشي أن المراسيم الدستورية بحل المجلس العسكري وتعيين أعضاء المجلس السيادي ستصدر خلال ساعات علي أن يؤدوا القسم أمام رئيس القضاء خلال اليوم أو صباح غداً في حال حالت ظروف دون وجود جميع الأعضاء.

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وشهدت "العين الإخبارية" عند الساعة الثالثة لحظة تسلم قوى الحرية و التغيير المجلس العسكري الانتقالي في السودان قائمة مرشحيها للمجلس السيادي، بعد أن حسمت أمر مرشحيها فجر اليوم.

و أشار الكباشي الي ان التأخير الذي حدث لن يؤثر علي المصفوفة المتف حولها بين قوى الحربة و التغيير و ردد" كانت هنالك اسباب موضوعية حالت دون إصدار المراسيم في وقتها و هذا لن يؤثر او يخرق المصفوفة الزمنية خاصة بعد التزام التغيير ب 48 ساعة " و تابع هذا الوقت كافي للحاق بالمصفوفة المتفق حولها .

و من جهة أخري اعلن القيادي بقوى الحرية و التغيير ايمن خالد ل " العين الاخبارية " عن تسليهم للمجلس العسكري قائمة بأسماء المجلس السيادي لقوي الحرية و التغيير من أجل اعتمادها و إصدار مراسيم بشأنها .