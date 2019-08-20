ترامب يعرض الوساطة لمواجهة الوضع "المتفجر" في كشمير

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وكالة الأنباء الفرنسية AFPالثلاثاء 2019/8/20 10:59 م بتوقيت أبوظبي
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب- رويترز
عرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، الوساطة لمواجهة ما وصفه بالوضع "المتفجر" في إقليم كشمير.
وقال ترامب إن "كشمير مكان معقد للغاية، سأبذل قصارى جهدي للتوسط".
وأضاف أنه سيبحث الأمر في نهاية الأسبوع الجاري مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.
كانت وزارة الخارجية الباكستانية أعلنت في وقت سابق أن إسلام آباد قررت إحالة قضية إقليم كشمير المتنازع عليه مع الهند إلى محكمة العدل الدولية.
ويشهد الإقليم الحدودي توترات جديدة بعد قرار نيودلهي إلغاء الحكم الذاتي الدستوري في ولاية جامو وكشمير بالإقليم الحدودي المتنازع عليه.
وحث ترامب خلال اتصالين هاتفيين مع كل من رئيس وزراء باكستان عمران خان والهندي ناريندرا مودي، على تجنب التصعيد في أزمة كشمير.
وأعلنت باكستان، الأربعاء الماضي، طرد السفير الهندي لديها، وتعليق التجارة الثنائية مع جارتها النووية بعد أيام من إلغاء نيودلهي الحكم الذاتي لإقليم كشمير المتنازع عليه.
ويؤدي القرار الذي أصدرته الهند إلى وضع الجزء الذي تسيطر عليه من الإقليم تحت حكمها المباشر، وهو ما يهدد بإنهاء حالة الهدوء النسبي بين البلدين الجارين اللذين خاضا ثلاث حروب والعديد من الصراعات والاشتباكات الحدودية منذ الاستقلال عن بريطانيا عام 1947.
ورغم اقتسام السيطرة على أراضي إقليم كشمير بين البلدين ليصبح هناك شطران أحدهما هندي والآخر باكستاني، فإن بعض الاشتباكات على حدود البلدين تنشب بين الحين والآخر، ولكن مطلع العام الجاري 2019 كانت حدة التوتر مرتفعة مع دخول طائرات حربية على خط المواجهة.
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