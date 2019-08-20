العراق: نعمل على حصر السلاح بيد الدولة

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عبد المهدي لوزيرة دفاع ألمانيا في بغداد
العين الإخباريةالثلاثاء 2019/8/20 09:43 م بتوقيت أبوظبي
عادل عبدالمهدي ووزيرة الدفاع الألمانية
أبلغ رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي،الثلاثاء، وزيرة الدفاع الألمانية انجريت كرامب كارنباور، أن حكومته تعمل على حصر السلاح بيد الدولة، في إشارة إلى انتشار السلاح بيد المليشيات.
جاء ذلك خلال استقبال عبدالمهدي وزيرة الدفاع الألمانية على هامش زيارتها العراق.
ووجه عبدالمهدي الشكر لألمانيا على وقوفها مع العراق في الحرب على تنظيم داعش الإرهابي، معربا عن أمله في استمرار التعاون الأمني والاستخباري.
من جانبها، قالت وزيرة الدفاع الألمانية إن بلادها مع استقلالية القرار العراقي، خاصة أن استقرار العراق هو استقرار للمنطقة، مشيدة بتطور القوات المسلحة العراقية وشجاعتها ونصرها على داعش.
وأضافت أن ألمانيا على استعداد لتقديم المساعدة للعراق في مجالات التدريب ودعم قدرات قواته المسلحة.
كما استقبل رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي وزيرة الدفاع الألمانية والوفد المرافق لها.
وجرى خلال اللقاء بحث تعزيز العلاقات الثنائية بما يدعم إرساء الأمن والاستقرار في العراق.
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