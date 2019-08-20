انت الان تتابع باكستان تقول إنها ستحيل قضية كشمير إلى محكمة العدل الدولية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

وزير خارجية باكستان شاه محمود قرشي

قالت باكستان يوم الثلاثاء إنها ستحيل النزاع على كشمير مع الهند إلى محكمة العدل الدولية بعد أن ألغت نيودلهي الوضع الخاص للشطر الخاضع لسيطرتها من الإقليم هذا الشهر.

وردت إسلام أباد بغضب على هذا القرار، فخفضت روابط التجارة والنقل وطردت السفير الهندي.

وقال وزير الخارجية شاه محمود قرشي لتلفزيون آري نيوز ”قررنا إحالة قضية كشمير إلى محكمة العدل الدولية... القرار اتخذ بعد وضع كل الجوانب القانونية في الاعتبار“.

Advertisements

وأضاف قرشي أن القضية ستتركز على انتهاكات حقوق الإنسان التي تثور مزاعم أن الهند ترتكبها في كشمير ذات الأغلبية المسلمة، والتي تطالب الدولتان بالسيادة عليها بالكامل لكن يحكم كل منهما جزءا منها.

وليس لقرار المحكمة سوى الصفة الاستشارية. بيد أن الحكم سيصبح ملزما إذا وافقت الدولتان عليه مسبقا.

ولم يرد متحدث باسم وزارة الخارجية الهندية بعد على طلب للتعليق. وتنفي الهند ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في كشمير.