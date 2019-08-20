الان تتابع صواريخ إيرانية مرسلة للحشد الشعبي وراء انفجار قاعدة بلد العراقية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

أكد الدفاع المدني العراقي وقوع انفجار في مخزن عتاد لميليشيات حزب الله العراقي، فصيل من الحشد الشعبي، وذلك في قاعدة بلد الجوية بمحافظة صلاح الدين.

وأفادت مصادر بوقوع قتلى وجرحى في صفوف ميليشيات حزب الله، التي تدعمها إيران، من جراء الانفجار، وفقا لقناة العربية

وذكرت المصادر أن 3 صواريخ استهدفت مخازن أسلحة أرسلتها إيران لفصيل الحشد الشعبي.

وأعلنت وسائل إعلام إيرانية أن الاستخبارات العراقية تشتبه أن الانفجار نجم عن قصف نفذته طائرة مسيرة.

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وقالت وكالة الأنباء العراقية إن فرق الدفاع المدني تحاول السيطرة على الحريق، ونجحت لاحقا في إخماده.

والانفجار هو الأحدث في سلسلة غامضة من الانفجارات التي هزت قواعد عسكرية ومستودعات أسلحة في أنحاء المدينة مؤخرا.

ووقعت الانفجارات في قواعد ومخازن أسلحة تملكها جماعات مسلحة تحت مظلة الميليشيات الرئيسية المدعومة من إيران المعروفة باسم قوات الحشد الشعبي.

وألقي باللوم في بعضها على هجمات بالطائرات المسيرة، بينما ألقي باللوم في أخرى على خطأ في التخزين.

ولم يعلن أحد مسؤوليته عن انفجار الثلاثاء قرب قاعدة البلد في محافظة صلاح الدين أو الانفجارين الآخرين.

وأعلن الدفاع المدني العراقي أن قواته وصلت إلى المرحلة الأخيرة من إخماد حريق قاعدة بلد.