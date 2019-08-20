372 طلب ترشح لانتخابات " الوطني" الاماراتى في 3 أيام

بلغ عدد طلبات الترشح لانتخابات المجلس الوطنى الاتحادى فى دولة الامارات

الثلاثاء 20 أغسطس 2019

صورة أرشيفبة

كتب الخليج 365 - وكالات

بلغ عدد طلبات الترشح لانتخابات المجلس الوطنى الاتحادى فى دولة الامارات، 372 في 3 أيام منها 133 طلبا للمرأة بعد أن سجل اليوم الثالث للترشح 84 طلبا .



ووفقا لما نشرته وكالة انباء الامارات، وصل إجمالى طلبات الترشح في إمارة أبوظبى بنهاية اليوم الثالث إلى 110 طلبات وفي دبي إلى 53 طلبا وفي الشارقة 94 طلبا كما بلغ إجمالي الطلبات في عجمان 16 طلبا وفي أم القيوين 21 طلبا إضافة إلى 37 طلبا في رأس الخيمة و41 طلبا في الفجيرة.

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وبلغ عدد طلبات اليوم الثالث في إمارة أبوظبي 24طلبا وفي دبي 20 طلبا كما تم تسجيل 20 طلبا في الشارقة و6 طلبات في عجمان إضافة إلى تلقي 4 طلبات في أم القيوين و4 طلبات في رأس الخيمة إضافة إلى 6 طلبات في الفجيرة.

كما بلغ عدد الطلبات المقدمة من الإناث خلال اليوم الثالث في أبوظبي 8 طلبات وفي دبي 9 طلبات كما تم تسجيل 5 طلبات للمرأة في الشارقة وتسجيل طلب واحد في عجمان إضافة إلى تسجيل طلب واحد في أم القيوين وطلبين في رأس الخيمة بينما تم تسجيل 4 طلبات في الفجيرة.

وتواصل مراكز التسجيل الـ9 على مستوى الإمارات استقبال طلبات التسجيل في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 حتى يوم الخميس المقبل الموافق 22 أغسطس الجاري.

ووفقا للجدول الزمني لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 سوف تعلن اللجنة الوطنية للانتخابات القائمة الأولية للمرشحين في 25 أغسطس الجاري على أن تعلن القائمة النهائية في 3 سبتمبر 2019 في حين تبدأ الحملات الدعائية للمرشحين اعتبارا من 8 سبتمبر 2019 وتستمر لمدة 27 يوما.