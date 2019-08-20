شكرا لقرائتكم خبر عن «الخارجية الأمريكية»: النظام الايراني يحاول تصوير نفسه على أنه ضحية وليس الراعي الأول للإرهاب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني) أكدت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورغان أورتاغوس، أن النظام الإيراني يواصل حملة التضليل الإعلامي من خلال محاولة تصوير نفسه على أنه ضحية، وليس الراعي الأول للإرهاب في العالم. وشددت أورتاغوس بأن كذب إيران على وسائل الإعلام الأمريكي لن يغطي تكتيكاتها الابتزازية وسلوكها المزعزع للاستقرار.



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