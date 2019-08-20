ترمب يسخر من جرينلاند بصورة فوتوشوب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - واشنطن
نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب صورة فوتوشوب ساخرة لفندق يحمل علامة «ترمب» فوق أراضي جرينلاند، أكبر جزيرة في العالم.
وقال في تعليق نشره بجانب الصورة المعدلة باستخدام برنامج فوتوشوب «أعدكم بعدم فعل ذلك لجرينلاند».
وتأتي التغريدة بعد أن أعلنت رئيسة الوزراء الدنماركية، ميت فريدريكسن، ورئيس وزراء جرينلاند، كيم كيلسن، أن جزيرة جرينلاند الدنماركية المتمتعة بالحكم الذاتي ليست للبيع، بعد أن عبر ترمب عن رغبته في شراء الجزيرة الواقعة بالقطب الشمالي.
وقال كيلسن خلال مؤتمر صحفي في وقت سابق «لا يجوز لأحد أن يفرض قراره علينا، يجب احترامنا، ويتعين أن تكون مصالحنا دائما في المقدمة».
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