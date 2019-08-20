قائد بريطاني: انسحاب ألمانيا ضربة قوية للتحالف بالعراق

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وصفت قيادة التحالف العسكري الدولي لمكافحة تنظيم داعش انسحابا محتملا للقوات الألمانية بأنه سيكون «ضربة قوية» للتحالف.

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وقال نائب قائد التحالف العسكري، ميجور جنرال كريستوفر غيكا أمس، أمام صحفيين ألمان في بغداد إن الإرهابيين ينشئون الآن في الخفاء شبكات فعالة عقب انهيار التنظيم، مضيفا أنه يتعين مواصلة مكافحتهم.

يشار إلى أن وزيرة الدفاع الألمانية، أنيجريت كرامب-كارنباور، زارت المقر الرئيسي عالي التأمين للتحالف الدولي الذي يضم 75 دولة في العراق.

وذكر غيكا أن داعش ينصب من مواقع سرية فخاخا متفجرة وينفذ اعتداءات على ساسة وهجمات على مواطنين، وقال «ألمانيا كانت شريكا راسخا وعضوا جيدا حقا في هذا التحالف على مدار سنوات عديدة، إذا سحبت هذه الإمكانيات، فستكون ضربة كبيرة للتحالف.