هروب 258 سجينا في إندونيسيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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ذكر مسؤول إندونيسي أمس أن 258 سجينا على الأقل هربوا من سجن في إقليم بابوا الغربية أثناء مسيرة ضد معاملة طلاب بابوا في جزيرة جاوة الرئيسة.
وخرج آلاف الأشخاص في مسيرة في بابوا الغربية وأشعلوا النيران في عدة مبان حكومية ردا على حملة ضد طلاب بابوا الذين يحتجون من أجل الفوز بحق تقرير المصير في أراضيهم،.
وقال أدي كوسومانتو، المدير العام لمصلحة السجون، إن السجناء في سجن حكومي بمدينة سورونج، قاموا بأعمال شغب وأشعلوا النار في أجزاء من المبنى بعد أن استفزهم المحتجون، ودعى الرئيس الاندونيسي جوكو ويدودو للهدوء.
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