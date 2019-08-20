نائبتان بالكونجرس: نتنياهو يتستر على الانتهاكات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - واشنطن

انتقدت نائبتا الكونجرس الأمريكي رشيدة طليب وإلهان عمر في مؤتمر صحفي أمس الأول، القيود التي فرضتها إسرائيل على سفرهما إلى الضفة الغربية، حيث اتهمتا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالسعي للتستر على انتهاكات حقوق الإنسان.

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وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في ولاية مينيسوتا، قالت النائبة الديمقراطية في مجلس النواب الأمريكي إلهان عمر»لا يمكننا أن ندع ترمب ونتنياهو ينجحان في إخفاء الحقيقة القاسية للاحتلال عنا».

وكررت إلهان عمر دعواتها إلى حجب أكثر من ثلاثة مليارات دولار من المساعدات الأمريكية السنوية لإسرائيل، إذا استمرت تل أبيب في التوسع في بناء المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية وحتى تضمن «الحقوق الكاملة للفلسطينيين».

وكانت طليب وعمر، أول نائبتين مسلمتين في مجلس النواب الأمريكي، دعمتا حركة «بي دي إس»، إلى المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات المناهضة لإسرائيل والتي تهدف إلى وقف الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية عبر مقاطعة الشركات والسلع الإسرائيلية.