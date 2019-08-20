الشرطة الإيرانية تضرب المتظاهرين بالهراوات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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انهالت الشرطة الإيرانية بالضرب على مجموعة من الأشخاص احتجوا في طهران على ظاهرة قتل الكلاب، وفق مقاطع فيديو جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت «العربية نت» صورا للاحتجاج الإيراني الذي نظمه مجموعة من المدافعين عن حقوق الحيوان، تجمعوا أمام مقر بلدية طهران لليوم الثاني على التوالي، للاحتجاج على مقتل الكلاب الضالة على أيدي مسؤولي المدينة في العاصمة ومناطق مختلفة في إيران.

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وأظهرت المقاطع والصور المنشورة بضع مئات من المتظاهرين الذين كانوا يدينون قتل الكلاب بالحامض والسموم وغيرها من الأساليب باعتبارها معاملة قاسية، وطالبوا باتخاذ إجراءات ضد المسؤولين عنها.

وذكرت وكالة «هرانا» التابعة لمجموعة ناشطي حقوق الإنسان الإيرانيين التي نشرت أحد الفيديوهات التي تظهر الهجوم على المحتجين، أن الشرطة قامت بضرب المتظاهرين بالهراوات، كما ذكرت الوكالة نقلا عن وكالة «فارس» التابعة للحرس الثوري، اعتقال عدد من الناشطين من قبل قوات الأمن، لكن وكالة الأنباء الإيرانية الحكومية «ارنا»، ذكرت أن المتظاهرين قاطعوا تصريحات أحد مسؤولي البلدية، وعندما كان يتراجع إلى المبنى تحركوا نحوه، ما دفع الشرطة للتدخل واعتقال العديد من المتظاهرين وتفريق التجمع.

وأدان عضو مجلس مدينة طهران، مجيد فرهاني، ما وصفها بـ»التدابير الصارمة ضد الاحتجاج المدني من قبل المدافعين عن حقوق الحيوان»، وقال ناشطون إنه إلى جانب موظفي البلدية، يشارك المقاولون الذين يسيرون أعمال البلدية في قتل الكلاب، غالبا دون احترام القوانين.

وخلال الآونة الأخيرة، كان هناك عدد من المشاركات على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر الكلاب التي قامت إدارة الخدمات المرتبطة بالبلدية بجمعها في مكان مهجور دون طعام وماء ومأوى.