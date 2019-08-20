الصين تحذر من عودة داعش إلى سوريا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - جنيف حذر مبعوث الصين الخاص بسوريا شي شياويان من عودة تنظيم داعش ونشاطه في سوريا، مؤكدا أن المؤشرات التي رصدتها بلاده تدل على عودة نشاط التنظيم الإرهابي. ودعا في تصريحات له بعد اجتماع عقده في جنيف مع المبعوث الدولي للأزمة في سوريا جير بيدرسون إلى العمل على تحقيق تقدم في المفاوضات السياسية بين أطراف الأزمة السورية لإنهاء الحرب على الإرهاب، وتجنب عودة قوية لنشاط التنظيمات الإرهابية وتنظيم داعش، وهي العودة التي بدأت تلوح مؤشراتها بالفعل.



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