السعودية تنشئ بنية تحتية كاملة للكهرباء في حجة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن استفادة مئات الأسر اليمنية في محافظة حجة شمال غرب اليمن، من دعم البرنامج قطاع الكهرباء والطاقة، بعد اكتمال مشروع إنشاء البنية التحتية الكهربائية بالمحافظة، الذي تم إنجازه بنسبة 100%، لزيادة القدرة الإنتاجية للطاقة ورفع أعداد المستفيدين منها، مما يسهم في تحسين الحياة اليومية لأهالي المحافظة.

وأعلن البرنامج عن تدشين عدة مشاريع لدعم قطاعات الزراعة والمياه والثروة السمكية والكهرباء والصحة، حيث تعد محافظة حجة من أكثر المحافظات اليمنية حاجة إلى المشاريع الخدمية في مختلف قطاعات التنمية.

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ويستفيد أهالي مديريتي «حيران» «وميدي» في محافظة حجة من المشروع، بالإضافة إلى النازحين، الذي أثر بشكل مباشر وإيجابي على حياة المواطنين اليمنيين، ووفر الخدمات الكهربائية للمراكز الطبية، والمرافق، وقاطني المساكن، والمحال التجارية.

وأوضح مدير مكتب البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في محافظة حجة المهندس أحمد مدخلي أن مشروع إنشاء البنية التحتية الكهربائية لمحافظة حجة هو أحد مشاريع البرنامج في المحافظة، الذي عمل على تنفيذ عدة مشاريع لدعم عدة قطاعات في المحافظة منها (قطاع الزراعة وقطاع المياه وقطاع الثروة السمكية وقطاع الكهرباء وقطاع الصحة)، مؤكدا استمرار العمل في عدة مشاريع جديدة في قطاعات مهمة وحيوية في المحافظة، ولا سيما أن محافظة حجة لا تزال بحاجة لمشاريع تنموية أخرى.

وأكد أن المشروع أنجز خلال فترة وجيزة، لحاجة السكان الملحة لهذه المشاريع الخدمية، مشيرا إلى أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن سبق له أن دشن حزمة من المشاريع المهمة، وذلك في أبريل من هذا العام، وشملت تنفيذ 11 مشروعا جديدا في مديرية ميدي بمحافظة حجة.