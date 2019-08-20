لافروف: روسيا موجودة على الأرض في إدلب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أمس وجود عسكريين روس على الأرض في إدلب، وشدد على أن أي اعتداءات انطلاقا من إدلب سيتم التصدي لها بكل حزم وقوة. ونقل موقع «روسيا اليوم» عن لافروف القول في موسكو أمس: «لقد أكدت بشكل واضح أنه إذا واصل الإرهابيون هجماتهم انطلاقا من تلك المنطقة على الجيش السوري والمدنيين وقاعدة حميميم الجوية الروسية، فإنهم سيواجهون ردا حازما وقاسيا».

وتابع أن «الجيش التركي أنشأ عددا من نقاط المراقبة في إدلب وكانت هناك آمال معقودة على أن وجود العسكريين الأتراك هناك سيحول دون شن الإرهابيين هجمات، لكن ذلك لم يحدث». وشدد على أنه تم إبلاغ تركيا بأن «الجهود من أجل التصدي لاعتداءات مسلحي جبهة النصرة والقضاء على الإرهابيين في إدلب ستتواصل».