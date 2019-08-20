التحالف يدمر كهوف الشر الحوثية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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دمر التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن كهوف الشر التي تستخدمها الميليشيات الحوثية الإرهابية لتخزين الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة بدون طيار.

وأكد المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف نفذت مساء أمس الأول عملية عسكرية نوعية لتدمير عدد من الأهداف العسكرية المشروعة، عبارة عن كهوف تستخدمها الميليشيات الحوثية الإرهابية لتخزين الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار وكذلك الأسلحة، تقع بفج عطان ومعسكر العمد بالعاصمة صنعاء.

وأوضح العقيد المالكي أن عملية الاستهداف امتداد للعمليات العسكرية النوعية السابقة لتدمير القدرات الحوثية، والتي تنفذها قيادة القوات المشتركة للتحالف لتدمير هذه القدرات، وتحييد خطرها على الأمن الإقليمي والدولي.

وأكد أن عملية الاستهداف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وأن قيادة القوات المشتركة للتحالف اتخذت كافة الإجراءات الوقائية والتدابير اللازمة لحماية المدنيين من أي أضرار جانبية، مع استمرارها في تنفيذ الإجراءات الصارمة لتدمير هذه القدرات وتحييد خطرها على المدنيين داخل اليمن ودول جوار اليمن.

وأعلن التحالف أمس الأول بدء «عملية استهداف نوعية لأهداف عسكرية مشروعة تابعة لميليشيات الحوثي في صنعاء»، وناشد المدنيين عدم الاقتراب من المواقع العسكرية الحوثية المستهدفة في صنعاء.

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وشنت مقاتلات التحالف غارات جوية على مواقع الحوثيين في صنعاء، وقال سكان محليون لوكالة الأنباء الألمانية إن مقاتلات التحالف استهدفت بسبع غارات جوية جبل عطان (مقر ألوية الصواريخ)، جنوبي صنعاء، في حين استهدفت ثلاث غارات مواقع متفرقة في مديرية سنحان، شمالي العاصمة، دون أن تتضح الخسائر التي خلفها القصف، وأكدت المصادر سماع دوي انفجارات عنيفة في حين شوهدت ألسنة اللهب تتصاعد من على المواقع المستهدفة.

غارات التحالف في صنعاء

7 غارات ضربت جبل عكان مقر ألوية الصواريخ جنوب صنعاء

3 غارات استهدفت مواقع متفرقة في مديرية سنحان شمال العاصمة

كهوف تخزين الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار

ضرب معسكر العمد بالعاصمة صنعاء