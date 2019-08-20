لفت وزير الدفاع الياس بو صعب في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى ان "كلام فخامة الرئيس ميشال عون امس عن الاستراتيجية الدفاعية كان واضحا بأن توصيف الواقع نتيجة التطورات العسكرية في المنطقة بعد 10 سنوات على طرح القضية اصبح مختلف اليوم ".
وشدد على انه "علينا مقاربة أي استراتجية دفاعية جديدة وفق الواقع الحالي ولم نسمع اَي كلام فيه تراجع عن مواقف الرئيس عون والتزاماته التي سبق ان اكد عليها في موضوع الاستراتيجية الدفاعية".
كانت هذه تفاصيل خبر بو صعب: علينا مقاربة أي استراتجية دفاعية جديدة وفق الواقع الحالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.