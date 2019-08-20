بو صعب: علينا مقاربة أي استراتجية دفاعية جديدة وفق الواقع الحالي

لفت وزير الدفاع ​الياس بو صعب​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى ان "كلام فخامة ​الرئيس ميشال عون​ امس عن ​الاستراتيجية الدفاعية​ كان واضحا بأن توصيف الواقع نتيجة التطورات العسكرية في المنطقة بعد 10 سنوات على طرح القضية اصبح مختلف اليوم ".

وشدد على انه "علينا مقاربة أي استراتجية دفاعية جديدة وفق الواقع الحالي ولم نسمع اَي كلام فيه تراجع عن مواقف الرئيس عون والتزاماته التي سبق ان اكد عليها في موضوع الاستراتيجية الدفاعية".