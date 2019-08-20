وزير العدل: لا فرملة ولا لفلفة لما يسمى ملف الفساد القضائي

أكد وزير ​العدل​ ​ألبرت سرحان​ في تريح على مواقع التواصل الاجتماعي أن "لا فرملة ولا لفلفة لما يسمى ملف ​الفساد​ القضائي. عملية تنقية الجسم القضائي مستمرة، وعمل هيئة التفتيش والمجالس التأديبية قائم و مستمر بصمت. يكفي التعرض لصدقية ​القضاء​ وللقيمين عليه".

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