وفاة طفل سوري صدما في سير ـ الضنية

أفادت معلومات صحفية بأن طفلا من التابعية السورية قتل في بلدة سير ـ ​الضنية​، بعدما صدمته سيارة من نوع "بي. إم. دبليو" في محلة السقي، وبعد نقله إلى مستشفى سير ـ الضنية الحكومي للمعالجة، ما لبث أن فارق الحياة متاثرا بإصابته.

وتبين أن السيارة التي دهسته كان بداخلها شخصان تمت معرفة هويتهما، والبحث جار عنهما من قبل ​الأجهزة الأمنية​ لتوقيفهما.