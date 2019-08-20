وفاة طفل سوري صدما في سير ـ الضنية

أفادت معلومات صحفية بأن طفلا من التابعية السورية قتل في بلدة سير ـ الضنية، بعدما صدمته سيارة من نوع "بي. إم. دبليو" في محلة السقي، وبعد نقله إلى مستشفى سير ـ الضنية الحكومي للمعالجة، ما لبث أن فارق الحياة متاثرا بإصابته.
وتبين أن السيارة التي دهسته كان بداخلها شخصان تمت معرفة هويتهما، والبحث جار عنهما من قبل الأجهزة الأمنية لتوقيفهما.
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