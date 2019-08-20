المكتب الاعلامي في "أمل" أكد تضامنه مع وقفة نقابة المحررين

اعرب المكتب الاعلامي المركزي في حركة "امل" في بيان اليوم، عن" تضامنه الكامل مع وقفة نقابة المحررين التي أقيمت اليوم في ساحة الشهداء برئاسة النقيب جوزيف القصيفي"، مشددا على أن "مطالبهم ستكون ضمن أجندة عمل المكتب الذي يسعى لان ينال كل ذي صاحب حق حقه في ميدان العمل الاعلامي في لبنان".
وإذ أكد المكتب "وقوفه الى جانب العاملين في المجال الاعلامي، خصوصا اولئك الذين يعملون ولا يقبضون رواتبهم، او الذين يتعرضون للصرف التعسفي"، شدد على "أهمية استمرار النضال النقابي لاجل تحقيق الاهداف الأساسية والمتمثلة باستعادة التقديمات التي كانت نقابة المحررين تقدمها للمنتسبين اليها، وإنشاء الصناديق التعاضدية والتقاعدية لضمان حقوق كل العاملين في الميدان الإعلامي في لبنان".
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