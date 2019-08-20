الدفاع المدني أخمد حرائق في 5 بلدات عكارية

شهد عدد من البلدات العكارية اندلاع حرائق عملت وحدات الدفاع المدني جاهدة على إهمادها.
فقد شب حريق في خراج بلدة الكواشرة أتى على مساحة من أشجار السنديان، وفي خراج بلدة البيرة أتى الحريق على مساحة من الأرض، وكذلك في دوير عدوية وفي القبيات حيث أتت النيران على مساحة من أشجار الزيتون والسنديان.
كما وشب حريق في بلدة النورة أتى أيضا على مساحة من الأشجار، فيما عملت عناصر من الدفاع المدني على تطويق الحرائق والسيطرة عليها وإهمادها قبل امتدادها الى الأراضي المجاورة، ومن ثم عملوا على تبريد رقعة الحريق خوفا من تجدده.
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