الدفاع المدني أخمد حرائق في 5 بلدات عكارية

شهد عدد من البلدات العكارية اندلاع حرائق عملت وحدات ​الدفاع المدني​ جاهدة على إهمادها.

فقد شب حريق في خراج بلدة ​الكواشرة​ أتى على مساحة من أشجار السنديان، وفي خراج ​بلدة البيرة​ أتى الحريق على مساحة من الأرض، وكذلك في دوير عدوية وفي ​القبيات​ حيث أتت النيران على مساحة من أشجار الزيتون والسنديان.

كما وشب حريق في ​بلدة النورة​ أتى أيضا على مساحة من الأشجار، فيما عملت عناصر من الدفاع المدني على تطويق ​الحرائق​ والسيطرة عليها وإهمادها قبل امتدادها الى الأراضي المجاورة، ومن ثم عملوا على تبريد رقعة الحريق خوفا من تجدده.