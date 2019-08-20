علوش: موضوع الاستراتيجية الدفاعية يتم تأجيله من قبل حزب الله

اشار القيادي في تيار المستقبل النائب السابق مصطفى علوش الى ان "البعض يرى في حزب الله اساسا في الاستراتيجية الدفاعية ولكن نحن نرى ان البندقية الموحدة تحت راية الجيش اللبناني هي الركن الوحيد الذي يجب الركون اليه".
وفي حديث تلفزيوني رأى علوش أن "موضوع الاستراتيجية الدفاعية يتم تأجيله من قبل حزب الله".
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