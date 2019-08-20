علوش: موضوع الاستراتيجية الدفاعية يتم تأجيله من قبل حزب الله

اشار القيادي في تيار المستقبل النائب السابق ​مصطفى علوش​ الى ان "البعض يرى في ​حزب الله​ اساسا في ​الاستراتيجية الدفاعية​ ولكن نحن نرى ان ​البندقية​ الموحدة تحت راية ​الجيش اللبناني​ هي الركن الوحيد الذي يجب الركون اليه".

وفي حديث تلفزيوني رأى علوش أن "موضوع الاستراتيجية الدفاعية يتم تأجيله من قبل حزب الله".