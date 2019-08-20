أكد وزير الثقافة محمد داوود أن "حماية الأبنية التراثية ليس فقط مسؤولية الوزراة بل هذه مسؤولية وطنية تقع على عاتق الجميع وندعو جميع السلطات والافرقاء والبلديات للتعاون معنا للحفاظ على الأبنية التراثية".
وفي حديث تلفزيوني له، اوضح داوود أنه "كان هناك قرارات لمنع هدم هذه الأبنية لكن لا صفة قانونية لها لتمنع الهدم"، مشيراً الى "اننا سنتابع هذه الأبنية التي فيها قرار منع هدم لنضعها على لوائح الجرد لتكون محمية".
وشدد على أنه "يهمنا الحفاظ على هذه الأبنية وهذا أمر ضروري فهذه الابنية تروي تاريخ ثقافي، وليس فقط في بيروت، بل القانون سيطبق على كافة الابنية التراثية في لبنان".
كانت هذه تفاصيل خبر داوود: سنضع الأبنية التراثية التي فيها قرار منع هدم على لوائح الجرد لحمايتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.