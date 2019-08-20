رائد خوري: لوضع خطة طوارىء اقتصادية لمعالجة ميزان المدفوعات

أكد الوزير السابق ​رائد خوري​ أن "​الرئيس ميشال عون​ تحدث بشكل عام وقال انه لدينا أزمة اقتصادية معروف حجم دقتها ومهمة، والمطلوب من ​القطاع العام​ و​القطاع الخاص​ تقديم التضحيات".

وفي حديث تلفزيوني له، أوضح خوري ان "ميزان المدفوعات ينزف بسبب خروج العملة الصعبة من البلاد"، داعياً الى "وضع خطة طوارىء اقتصادية لمعالجة ميزان المدفوعات".

ولفت الى أن "العملة الصعبة تخرج من البلاد عبر السفر والرفاهية، والقطاع العام يجب أن يقدم تضحيات لتصغير حجم ​الدولة​، والرئيس عون يدق ناقوس الخطر".

وأشار الى "اننا لا نقول انه يجب المس بالقطاع العام فقط، بل نقول أن كل مؤسسة او قطاع يجب ان يقدم تضحيات، وأول تضحية يجب ان تكون من السياسيين الذين يحمون ​المحميات​ وهم مصدر ​الفساد​".