مخابرات الجيش توقف شخصا أطلق النار في اشكال في ضهر العين

اوقفت دورية من ​مخابرات الجيش اللبناني​ المدعو (هيثم.ا) لاطلاق عيارات نارية من مسدس حربي في الهواء، إثر اشكال وقع بينه وبين مع عدد من الاشخاص بسبب ركنه سيارته في وسط الطريق في منطقة ​ضهر العين​ -الكورة.

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