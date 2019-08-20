هآرتس: صفقة طائرات تجسس بين الإمارات وإسرائيل بمليارات الدولارات

كشفت صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية أن "​الإمارات​ وقعت عقدا مع ​إسرائيل​ للحصول على طائرات تجسس متطورة"، مشيرةً إلى أن "هذه الصفقة السرية بدأ العمل على نسجها منذ 10 سنوات، ووصلت قيمتها إلى نحو 3 مليارات ​دولار​، وكانت إسرائيل الجانب السري فيها عن طريق رجل الأعمال الإسرائيلي، ماتي كوخافي وأن الإمارات تسلمت بالفعل واحدة من تلك الطائرات".

وذكرت أن" جزءا من ثمن هذه الصفقة تم دفعه نقدا"، مشيرةً إلى "ارتباط أسماء مسؤولين كبار في الإمارات بهذه الصفقة"، لافتةً إلى أن "الصفقة تشتمل على طائرتي تجسس، تم تزويد الإمارات بإحداهما قبل نحو عام وبعد تركيب المنظومات فيها، بدأت في الأسابيع الأخيرة القيام برحلات جوية تمهيدا لتسليمها النهائي لجيش الإمارات في ​السنة​ المقبلة".