المدعي العام الإيطالي يصدر أمرا بحجز سفينة المهاجرين أوبن أرمز

أصدر المدعي العام الإيطالي أمرا بحجز سفينة "أوبن أرمز" العالقة أمام جزيرة لامبيدوزا الإيطالية منذ 19 يوما. وشمل أمر النائب العام الإيطالي إيضا إنزال أكثر من 80 مهاجرا من متنها.

ونقل موقع "راديكالي إيطالينا" أن "المدعي العام أصدر أوامر بإنزال الأشخاص من متن ​السفينة​ على جزيرة ​صقلية​، واحتجاز السفينة وتفتيشها كجزء من التحقيقات التي سيجريها"، مشيراً الى أن "هذا القرار اتخذ نظرا للوضع الصعب على متن السفينة".