مندوب اليمن لمجلس الأمن: ما حدث بعدن تمرد مسلح بدعم من الإمارات

اعتبر مندوب اليمن في ​الأمم المتحدة​ عبدالله السعدي أن "ما تعرضت له مدينة عدن العاصمة المؤقتة للبلاد، مؤخرا، هو تمرد مسلح على الحكومة الشرعية من قِبل قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، وبدعم مالي ولوجستي وإعلامي من ​الإمارات​".

وحمّل المجلس الانتقالي الجنوبي ومن يدعمه ويسانده تبعات هذا التمرد المسلح، مطالباً الإمارات بـ"الوقف الفوري لدعم تلك المليشيات المتمردة والالتزام بأهداف التحالف"، مشيراً إلى أن "​الحكومة اليمنية​ رحبت بدعوة ​السعودية​ للحكومة اليمنية ولكافة الجهات للحوار في جدة، "إلا أنه وبالرغم من ذلك فقد استمرت قوات المجلس الانتقالي المسنودة إماراتياً في تصعيدها الميداني والعسكري على كافة الأصعدة".