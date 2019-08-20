أعلنت ​الشرطة​ البرازيلية عن "قيام مسلح باحتجاز 37 رهينة على متن ​حافلة​ ركاب بمدينة ريو دا جانيرو وهدد بحرقها"، مشيرةً إلى أنه "تم قتل محتجز الرهائن".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سلطات البرازيل: مقتل محتجز رهائن على متن حافلة بريو دي جانيرو برصاص الشرطة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.